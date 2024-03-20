Ряд российских регионов подверглись новым обстрелам с украинской стороны

Сегодня Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами на прошедших выборах прокомментировал ситуацию с обстрелами Белгородской области со стороны Украины. «Конечно, первичная задача — обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы — они непростые, но мы это сделаем. Уже говорил об этом, просто не хочу сейчас в этой торжественной обстановке вдаваться в детали. Но, безусловно, будем над этим работать. Конечно, мы можем ответить противнику тем же: и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. У нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал президент.