Ряд российских регионов подверглись новым обстрелам с украинской стороны

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами сказал, что безопасность приграничных районов будет обеспечена.
В ночь на среду, 20 марта, средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью зенитную управляемую ракету С-200. Ее обломки упали в разных районах Курска, повредив крыши нескольких зданий. Пострадавших не было. В областном центре было нарушено энергоснабжение, аварийные службы восстановили работу сетей в течение часа. Ночью под обстрел со стороны Украины в Курской области также попало село Гуево Суджанского района, расположенное в 6 км от границы. Никто из местных жителей не пострадал, но три дома получили повреждения.
Над Белгородской областью ночью система ПВО сбила ракету зенитного ракетного комплекса Patriot и беспилотный летательный аппарат. Местные власти не сообщали о каких-либо последствиях отражения этих атак. Днем в среду по региону был нанесен еще один удар: примерно в 11:30 над Белгородом и Белгородским районом сбили 13 снарядов, выпущенных со стороны Украины с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир» (Vampire). В результате атаки один человек погиб, двое — получили ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что осколок снаряда упал на автомобиль, в котором находился мужчина. Он скончался на месте до приезда скорой. Еще один мужчина получил осколочное ранение правой руки, а 17-летняя девушка — закрытую черепно-мозговую травму и травму надбровной области. Оба пострадавших госпитализированы.
Губернатор рассказал, что в Белгороде люди при обстреле укрылись в защитном модуле, установленном рядом с остановкой. Никто из них не пострадал, хотя осколки посекли модуль снаружи.
Их поставят в течение трех недель. Во время обстрела одна жительница Белгорода успела укрыться в подъезде, который недавно оборудовали автоматическим контроллером, открывающим дверь дистанционно в случае опасности. Снаряд разорвался рядом, женщина не пострадала. До конца марта в подъездах домов в Белгороде установят 3 тыс. таких контроллеров.
Упавшие в Белгороде осколки снарядов повредили 41 квартиру в 16 многоквартирных домах, 38 автомобилей и пять хозяйствующих субъектов. Также под ударом оказались два детских сада и школа, в которых детей и работников не было. По решению оперативного штаба Белгородской области с сегодняшнего дня досрочно начались каникулы. В трех населенных пунктах Белгородского района осколки повредили восемь домовладений.
«В результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства», — сообщили в ведомстве. Первая диверсионная атака на Козинку была совершена вечером 14 марта. По данным Министерства обороны, общие потери вооруженных сил Украины в результате боев в селе превысили 50 человек. Бои в районе Козинки продолжались и в начале текущей недели.
В Грайвороне из-за падения снарядов погибли два мирных жителя, находившихся в момент атаки на улице. Еще два человека получили ранения. В городе разрушен пищеблок социального объекта, под обломками которого может находиться его работница. Спасатели ведут поиски. Всего в результате дневных обстрелов в Грайвороне и двух соседних селах повреждения получили 12 домов и три автомобиля.
В результате обстрелов в Грайворонском городском округе серьезно повреждена местная подстанция. Местные населенные пункты остались без электричества. Власти приняли решение отселить жителей округа в пункты временного размещения. В семь населенных пунктов, в том числе в город Грайворон и Козинку, ограничен въезд: на границах поселений установлены посты с сотрудниками МВД, Росгвардии, погранслужбы Минобороны РФ и администрации округа.
Была предпринята попытка атаки и на Саратовскую область. В небе над Энгельсом минувшим утром система ПВО сбила четыре беспилотника самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, жертв и пострадавших нет.
Сегодня Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами на прошедших выборах прокомментировал ситуацию с обстрелами Белгородской области со стороны Украины. «Конечно, первичная задача — обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы — они непростые, но мы это сделаем. Уже говорил об этом, просто не хочу сейчас в этой торжественной обстановке вдаваться в детали. Но, безусловно, будем над этим работать. Конечно, мы можем ответить противнику тем же: и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. У нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал президент.
Сергей Толмачев, Воронеж; Никита Маркелов, Саратов