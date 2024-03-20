«Председатель Следственного комитета запросил у руководителя Следственного управления по Амурской области Белянского С. Ю. доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на руднике в Амурской области», — говорится в сообщении.
Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о ЧП на руднике в Приамурье
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на руднике в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.