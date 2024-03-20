На киргизско-узбекской границе нашли еще один тоннель для контрабанды

БИШКЕК, 20 мар — РИА Новости. Еще один тоннель для контрабанды длиной 350 метров обнаружен на киргизско-узбекской границе, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД Киргизии.
Ранее в среду госкомитет нацбезопасности республики сообщил об обнаружении проходящего под линией границы тоннеля длиной в 130 метров, который вырыл житель одного из приграничных сел.
«В селе Бек-Абад сотрудники поселкового отделения милиции “Атабеков” Сузакского РОВД в ходе проведения оперативных мероприятий обнаружили крупный прорытый подземный тоннель, ведущий на территорию Республики Узбекистан», — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, потайной вход в тоннель был найден в доме 41-летнего местного жителя. Глубина подземного прохода составляет 12,5 метра, длина — 350 метров, высота 2,2 метра, а ширина — 1 метр. Как выяснилось, тоннель ведет в Наманганскую область Узбекистана.
«В тоннеле установлено электрическое освещение. Здесь имеются все приготовления для незаконного пересечения границы и незаконного перемещения товаров. Во дворе дома обнаружены и изъяты инструменты и иные предметы, использовавшиеся при рытье тоннелей», — уточнили в МВД.