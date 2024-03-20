На киргизско-узбекской границе нашли еще один тоннель для контрабанды

«В тоннеле установлено электрическое освещение. Здесь имеются все приготовления для незаконного пересечения границы и незаконного перемещения товаров. Во дворе дома обнаружены и изъяты инструменты и иные предметы, использовавшиеся при рытье тоннелей», — уточнили в МВД.