Бывший начальник судебных управлений ДНР и Крыма обвинен в коррупции

В среду по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) СКР Басманный райсуд продлил арест 63-летнему Кериму Акуеву. Фигуранту инкриминируется совершение ряда преступлений коррупционной направленности. Так, например, по версии следствия, в 2021 году через посредника он получил 2 млн руб. за то, чтобы в коллегии по гражданским делам Верховного суда Крыма отменить решение Ялтинского горсуда, связанное с отказом в передаче недвижимости или выплате компенсации за нее.
Поскольку часть незаконного вознаграждения предназначалась не господину Акуеву, а неустановленному «должностному лицу, уполномоченному осуществлять правосудие», фигуранту инкриминировали ч. 4 ст. 291.1 УК — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (от 7 до 12 лет заключения со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки).
Еще один эпизод, о котором известно «Ъ», связан с предполагаемым получением откатов в 2021—2022 годах от гендиректора ООО «Стройгарантремонт» (СГР) Олега Сергиенко в размере 3 млн 780 тыс. руб. Небольшая компания СГР с 2018 года заключила три десятка контрактов на ремонты помещений в судах полуострова, включая Верховный суд Крыма. По версии следствия, деньги господину Акуеву заплатили за контракт на «выборочные работы» в рамках капитального ремонта здания Красноперекопского горсуда, а также заключение подобных контрактов в будущем. Посредником на этот раз следствие назвало начальника отдела строительства зданий управления недвижимости управления судебного департамента в Республике Крым Андрея Седегова. Все трое по ходатайствам ГСУ СКР были взяты под стражу, а потом отправлены в Москву, где их поместили в СИЗО. Вместе с господином Акуевым в СИЗО попал и посредник в первой взятке некто Рамазанов.
Вину фигуранты не признают, между тем следствие, по данным «Ъ», проверяет арестантов на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности.
Уроженец Дагестана Керим Акуев, получивший три высших образования, с 2004 года возглавлял управления судебного департамента — структуры, обеспечивающие в том числе финансово-хозяйственную деятельность судебной системы. Он поруководил управлениями в Ставропольском крае, на Сахалине, а в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией, возглавил судебную структуру полуострова. В августе 2022 года последовало новое назначение — господин Акуев возглавил судебный департамент при Верховном суде ДНР, республики, еще не вошедшей в состав России. Указом главы ДНР ему было присвоено звание действительного государственного советника юстиции, как у генпрокурора и министра юстиции России (соответствует званию генерала армии), а Минюст РФ наградил господина Акуева серебряной медалью «За содействие». Ранее чиновнику был вручен орден Дружбы. Впрочем, генералом фигурант пробыл недолго — уже в декабре 2022 года его уволили.
Поводом стал конфликт с Андреем Кимом, возглавлявшим ВС ДНР с сентября 2018 по апрель 2023 года. За неприход на оперативное совещание господин Акуев получил от него выговор, а потом за ряд других нарушений был уволен со службы. Отставник обжаловал данное решение, ссылаясь на то, что оно было принято в то время, когда он находился в отпуске без сохранения зарплаты, взятом по семейным обстоятельствам. Суды вначале поддержали Керима Акуева, признав его увольнение незаконным и присудив компенсацию в размере более 300 тыс. руб. Однако впоследствии Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил их, а нижестоящий суд признал действия председателя Верховного суда ДНР законными и обоснованными. В финальной части разбирательств господин Акуев уже не участвовал — его взяли под стражу.
Николай Сергеев