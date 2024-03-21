Бывший начальник судебных управлений ДНР и Крыма обвинен в коррупции

Поводом стал конфликт с Андреем Кимом, возглавлявшим ВС ДНР с сентября 2018 по апрель 2023 года. За неприход на оперативное совещание господин Акуев получил от него выговор, а потом за ряд других нарушений был уволен со службы. Отставник обжаловал данное решение, ссылаясь на то, что оно было принято в то время, когда он находился в отпуске без сохранения зарплаты, взятом по семейным обстоятельствам. Суды вначале поддержали Керима Акуева, признав его увольнение незаконным и присудив компенсацию в размере более 300 тыс. руб. Однако впоследствии Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил их, а нижестоящий суд признал действия председателя Верховного суда ДНР законными и обоснованными. В финальной части разбирательств господин Акуев уже не участвовал — его взяли под стражу.