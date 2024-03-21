В Ростове на левом берегу потушили крупный пожар

В Ростове-на-Дону на левом берегу потушили крупный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 20 марта на улице Левобережной, 17 А.
По предварительной информации ведомства, мусор загорелся около 19 часов. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь за считанные минуты охватил порядка 200 квадратных метров. Прибывшие спасатели незамедлительно начали тушить пламя. Полностью справиться с огнем удалось за полчаса.
К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.