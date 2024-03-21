На Кубани уничтожили почти 700 боеприпасов времен ВОВ

«Взрывотехники ОМОН “Пластун” Росгвардии идентифицировали и обезвредили 671 снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на окраине города Гулькевичи. Арсенал ржавых боеприпасов — разнокалиберные артиллерийские снаряды и минометные мины, выстрелы к авиационной пушке, 2,5-килограммовые авиационные бомбы — нашли рабочие во время земляных работ на строительной площадке», — говорится в сообщении.