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На Кубани уничтожили почти 700 боеприпасов времен ВОВ

КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Росгвардейцы Кубани уничтожили 671 боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на окраине города Гулькевичи во время земляных работ, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю.

Источник: © РИА Новости

«Взрывотехники ОМОН “Пластун” Росгвардии идентифицировали и обезвредили 671 снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на окраине города Гулькевичи. Арсенал ржавых боеприпасов — разнокалиберные артиллерийские снаряды и минометные мины, выстрелы к авиационной пушке, 2,5-килограммовые авиационные бомбы — нашли рабочие во время земляных работ на строительной площадке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты Росгвардии обследовали снаряды, а затем вывезли их из жилого сектора и уничтожили партиями за несколько часов.