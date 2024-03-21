Следком выясняет, как на пляже в Сочи появился череп на палке

В Сочи прогуливавшаяся по пляжу в Лазаревском районе женщина сделала страшную находку. Недалеко от санатория «Белые ночи» она обнаружила предмет, внешне очень похожий на человеческий череп. Уточняется, что туристка фотографировала последствия «шторма столетия», когда среди мусора увидела надетый на палку череп. На место сразу же были вызваны сотрудники полиции.