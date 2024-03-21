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Следком выясняет, как на пляже в Сочи появился череп на палке

Пугающую находку сделала прогуливавшаяся по берегу женщина.

В Сочи прогуливавшаяся по пляжу в Лазаревском районе женщина сделала страшную находку. Недалеко от санатория «Белые ночи» она обнаружила предмет, внешне очень похожий на человеческий череп. Уточняется, что туристка фотографировала последствия «шторма столетия», когда среди мусора увидела надетый на палку череп. На место сразу же были вызваны сотрудники полиции.

«Проводится проверка, назначены необходимые экспертизы», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас экспертам предстоит выяснить, настоящий ли череп и как он появился на пляже.

СК