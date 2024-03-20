Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бресте милиционеры спасли из горящего дома пожилую женщину

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте милиционеры спасли пожилую женщину из горящего дома. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

Инцидент произошел сегодня днем в одном из домов по ул. Леваневского в областном центре. Как рассказали в ведомстве, случайно на месте происшествия оказались двое правоохранителей. Милиционеры вывели 71-летнюю пенсионерку из задымленного помещения и вызвали бригаду медиков, женщину госпитализировали. После этого они вернулись в дом, чтобы выяснить нет ли там еще кого-нибудь.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Предварительно, к инциденту мог привести непотушенный окурок сигареты. непотуш.

пожары