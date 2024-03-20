В Бресте милиционеры спасли из горящего дома пожилую женщину

Инцидент произошел сегодня днем в одном из домов по ул. Леваневского в областном центре. Как рассказали в ведомстве, случайно на месте происшествия оказались двое правоохранителей. Милиционеры вывели 71-летнюю пенсионерку из задымленного помещения и вызвали бригаду медиков, женщину госпитализировали. После этого они вернулись в дом, чтобы выяснить нет ли там еще кого-нибудь.