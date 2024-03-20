Reuters: крупнейшая компания Индии отказалась принимать танкеры «Совкомфлота»

«Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не перевозили нефть на суда, находящиеся под санкциями, из-за наших политических и коммерческих интересов, а также санкций США», — сообщил источник в правительстве Индии. Он подчеркнул, что правительство примет решение о допуске в порты судов, попавших под санкции.