Reuters: крупнейшая компания Индии отказалась принимать танкеры «Совкомфлота»

«Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не перевозили нефть на суда, находящиеся под санкциями, из-за наших политических и коммерческих интересов, а также санкций США», — сообщил источник в правительстве Индии. Он подчеркнул, что правительство примет решение о допуске в порты судов, попавших под санкции.
По данным агентства, индийские нефтеперерабатывающие заводы, «стремясь избежать негативной реакции Вашингтона, действуют все более осторожно». Источники сообщили, что все больше нефтяных компаний Индии рассматривают отказ от санкционных танкеров, что увеличит стоимость фрахта и окажет влияние на российский рынок сбыта нефти.
23 февраля Минфин США ввел дополнительные санкции против российского «Совкомфлота». Судоходную компанию перенесли из списка ограничений NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List) в список SDN, что предполагает ужесточение режима санкций. По данным агентства, на фоне усиления санкций в отношении владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по ценам выше потолка, резко выросла доля поставок без определенного порта назначения.
Александра Горошилова