Подросток взорвал гранату в многоэтажном доме Владивостока: что известно

Как передает Vl.ru, дознаватели, работающие на месте происшествия, опросили подростков 14 — 15 лет. Судя по обнаруженным деталям в подъезде, взорвалась именно граната, однако неизвестно была ли она боевой. Специалисты ищут чеку от нее.