Подросток взорвал гранату в многоэтажном доме Владивостока: что известно

«Вечером 20 марта 2024 года в подъезде дома на ул. Часовитина, 25 во Владивостоке, у лифта 12 этажа в результате неосторожного обращения с огнеопасным предметом, произошло возгорание, повлекшее в том числе разрушение оконного проема помещения общего пользования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По предварительной информации, школьник взорвал гранату на этаже, в результате чего ударной волной произошло разрушение оконного проема. Сам школьник получил травмы и был госпитализирован.
Как передает Vl.ru, дознаватели, работающие на месте происшествия, опросили подростков 14 — 15 лет. Судя по обнаруженным деталям в подъезде, взорвалась именно граната, однако неизвестно была ли она боевой. Специалисты ищут чеку от нее.
Проверку проводят и сотрудники полиции, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Напомним, в Новосибирске начались судебные разбирательства по факту взрыва в доме на улице Линейная. В результате происшествия погибли 15 человек.