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Подросток взорвал гранату в многоэтажном доме Владивостока: что известно

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта, ФедералПресс. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном доме по улице Часовитина, 25. В результате происшествия пострадал подросток.

Источник: РИА "Новости"

«Вечером 20 марта 2024 года в подъезде дома на ул. Часовитина, 25 во Владивостоке, у лифта 12 этажа в результате неосторожного обращения с огнеопасным предметом, произошло возгорание, повлекшее в том числе разрушение оконного проема помещения общего пользования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По предварительной информации, школьник взорвал гранату на этаже, в результате чего ударной волной произошло разрушение оконного проема. Сам школьник получил травмы и был госпитализирован.

Как передает Vl.ru, дознаватели, работающие на месте происшествия, опросили подростков 14 — 15 лет. Судя по обнаруженным деталям в подъезде, взорвалась именно граната, однако неизвестно была ли она боевой. Специалисты ищут чеку от нее.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Проверку проводят и сотрудники полиции, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, в Новосибирске начались судебные разбирательства по факту взрыва в доме на улице Линейная. В результате происшествия погибли 15 человек.