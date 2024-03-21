Столкнувшийся с льдиной корабль отбуксируют в порт Хабаровского края

Судно отбуксируют в Хабаровский край, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошёл на переправе «Ванино — Холмск». Грузопассажирское судно «Александр Деев» получило повреждение, двигаясь по маршруту — предварительно, это произошло из-за столкновения с глыбой льда. Сейчас корабль ожидает аварийной буксировки в порт Ванино, где его отремонтируют специалисты.
«На борту 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Пострадавших нет», — отметили в прокуратуре.
Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП. Надзорный орган выяснит, соблюдалось ли законодательство о безопасности мореплавания, а также даст оценку техническому состоянию корабля и действиям экипажа.