Столкнувшийся с льдиной корабль отбуксируют в порт Хабаровского края

По данным ведомства, инцидент произошёл на переправе «Ванино — Холмск». Грузопассажирское судно «Александр Деев» получило повреждение, двигаясь по маршруту — предварительно, это произошло из-за столкновения с глыбой льда. Сейчас корабль ожидает аварийной буксировки в порт Ванино, где его отремонтируют специалисты.