ДТП с перевертышем произошло в Приморском крае

В новых медиа появилась информация о ДТП, в котором пострадали две машины в Артеме. Одно авто перевернулось, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, транспортные средства столкнулись довольно сильно: от удара перевернулся Suzuki Jimny 2009 года выпуска. По дороге разлетелись запчасти, у авто выбило стекла.
На место происшествия вызвали полицейских и карету скорой помощи. Пострадавших и погибших нет. Специалисты разбираются во всех обстоятельствах инцидента, выясняется, кто виноват в ДТП.
Пользователи соцсетей предположили, что один из водителей превысил скоростной режим и не справился с управлением.
Ранее «КП» писала о массовом ДТП на объездной Седанка-Патрокл. Полицейские завели административное производство, расследование продолжается.