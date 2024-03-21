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ДТП с перевертышем произошло в Приморском крае

Машина завалилась набок во время ДТП в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

В новых медиа появилась информация о ДТП, в котором пострадали две машины в Артеме. Одно авто перевернулось, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидцев, транспортные средства столкнулись довольно сильно: от удара перевернулся Suzuki Jimny 2009 года выпуска. По дороге разлетелись запчасти, у авто выбило стекла.

На место происшествия вызвали полицейских и карету скорой помощи. Пострадавших и погибших нет. Специалисты разбираются во всех обстоятельствах инцидента, выясняется, кто виноват в ДТП.

Пользователи соцсетей предположили, что один из водителей превысил скоростной режим и не справился с управлением.

Ранее «КП» писала о массовом ДТП на объездной Седанка-Патрокл. Полицейские завели административное производство, расследование продолжается.