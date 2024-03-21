Пожилая учительница из Хабаровска отдала 1 млн мошенникам, поверив в утечку

В Хабаровске пожилая учительница перевела мошенникам 1 млн рублей, поверив, что на неё оформили кредит после «утечки данных». Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.
Накануне в полицию обратилась 68-летняя горожанка, преподающая английский язык в одной из школ. Со слов женщины, вечером в мессенджере ей написал аферист под видом директора и поставил в известность, что в учебном заведении неизвестные слили персональные данные педагогического состава в открытый доступ. Далее мошенник сообщил потерпевшей о якобы желании правоохранителей, которые «решают» проблему, вступить с ней в контакт.
«Лжесотрудник правоохранительных органов позвонил буквально через несколько минут. Он сообщил, что ситуация очень серьезная: персональные данные горожанки попали к мошенникам и от ее имени запущен процесс получения крупных кредитов в банках. Чтобы отменить операции, женщине настоятельно рекомендовали немедленно обналичить все накопления и взять реальные займы, а затем перевести их на “безопасный счет”», — рассказали в полиции.
Учительница поверила и выполнила все указания телефонных аферистов. Всего она перевела им 880 тысяч рублей личных сбережений и ещё 120 тысяч рублей займа, после чего «борцы с утечкой» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.