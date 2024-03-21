Пожилая учительница из Хабаровска отдала 1 млн мошенникам, поверив в утечку

Накануне в полицию обратилась 68-летняя горожанка, преподающая английский язык в одной из школ. Со слов женщины, вечером в мессенджере ей написал аферист под видом директора и поставил в известность, что в учебном заведении неизвестные слили персональные данные педагогического состава в открытый доступ. Далее мошенник сообщил потерпевшей о якобы желании правоохранителей, которые «решают» проблему, вступить с ней в контакт.