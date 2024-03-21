Склад строительных материалов загорелся в Приморье

В Артемовском городском округе потушили пожар, который разгорелся в территориальном управлении Угловое на улице Гагарина. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморью, пламя поглотило склад строительных материалов. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Когда пожарные прибыли к месту ЧП, горел навес с деревообрабатывающим оборудованием, а затем огонь перекинулся на примыкающий склад стройматериалов. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, никто не погиб и не пострадал.
После того, как пламя было потушено, пожарные приступили к разборке и проливке конструкций. Всего в ликвидации огня участвовали 19 человек и 7 единиц техники.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что серьезный пожар произошел в Уссурийске. Пламя распространилось на 1000 квадратных метров и уничтожило склад пищевых и хозяйственных товаров. Прокуратура города организовала проверку.