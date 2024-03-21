Жителя Приморья осудят в Забайкалье за фальшивые долги в 10 млн рублей

После этого житель Приморья участвовал в судебных заседаниях, вводя суд в заблуждение о наличии долгов перед ним у забайкальцев. Довести умысел до конца не удалось, так как в одном случае суд не поверил доказательствам, а в двух других потерпевших не было таких сумм на счетах.