Жителя Приморья осудят в Забайкалье за фальшивые долги в 10 млн рублей

Уголовное дело на жителя Приморского края направили в суд в Забайкалье — мужчина подделал бумаги о том, что местные должны ему 10 млн рублей, сообщили на сайте прокуратуры Забайкальского края.
Обвиняют 32-летнего приморца по двум статьям: покушение на мошенничество в особо крупном размере и фальсификация доказательств по гражданскому делу. Следствие полагает, что весной 2022 года мужчина сговорился с неустановленным лицом, вместе они подделали решения третейского суда о долговых обязательствах трёх жителей Читы и Читинского района. Фальшивые документы и заявления о выдаче исполнительных листов они направили по почте потерпевшим.
После этого житель Приморья участвовал в судебных заседаниях, вводя суд в заблуждение о наличии долгов перед ним у забайкальцев. Довести умысел до конца не удалось, так как в одном случае суд не поверил доказательствам, а в двух других потерпевших не было таких сумм на счетах.
Рассматривать дело будет Центральный районный суд Забайкальского края. В отношении сообщника уголовное дело выделили в отдельное производство.