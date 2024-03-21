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Паром «Александр Деев» получил повреждения на маршруте «Холмск — Ванино»

На борту находятся 35 членов экипажа, 28 пассажиров и автомобили.

Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура

Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с повреждением судна на Сахалине, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Грузопассажирское судно «Александр Деев» при движении на переправе Ванино-Холмск получило повреждение, предположительно, по причине столкновения с льдиной. На борту 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей.

Пострадавших нет. Судно ожидает аварийной буксировки в порт Ванино.

Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой будет дана оценка техническому состоянию судна и действиям экипажа.

Прокуратура