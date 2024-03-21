Мошенники украли у жительницы Иркутска почти 6 млн 8 марта

Установлено, что мошенники несколько месяцев обманывали потерпевшую. В первый раз они связались с жертвой в декабре прошлого года. 54-летней иркутянке позвонила лжесотрудница службы безопасности банка. Аферистка сообщила о незнакомцах, которые якобы заполучили доступ к счетам женщины и пытаются оформить на кредит на ее имя и похитить средства. Собеседница убедила взять «зеркальный займ» и перечислить деньги на «резервный счет». В тот день потерпевшая потеряла 600 тысяч рублей.