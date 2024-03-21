Мошенники украли у жительницы Иркутска почти 6 млн 8 марта

В Иркутске сотрудники полиции задержали пособников мошенников, обманувших 54-летнюю жительницу региона 8 марта. В Международный женский день злоумышленники похитили у женщины свыше 5 миллионов рублей. Сейчас правоохранители устанавливаются личности других фигурантов, причастных к преступлению. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Установлено, что мошенники несколько месяцев обманывали потерпевшую. В первый раз они связались с жертвой в декабре прошлого года. 54-летней иркутянке позвонила лжесотрудница службы безопасности банка. Аферистка сообщила о незнакомцах, которые якобы заполучили доступ к счетам женщины и пытаются оформить на кредит на ее имя и похитить средства. Собеседница убедила взять «зеркальный займ» и перечислить деньги на «резервный счет». В тот день потерпевшая потеряла 600 тысяч рублей.
8 марта 2024 года женщина передала курьеру 5,2 млн рублей. Поняв, что ее обманули, иркутянка обратилась в полицию.
Стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались двое 22-летних жителей Новосибирской области. Задержанные рассказали, что они нашли "быстрый в одной из групп популярного мессенджера.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.