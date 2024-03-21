МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Группировка войск «Центр» за сутки поразила 350 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 16 опорных пунктов. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«Группировка войск “Центр” продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки за сутки нанесено огневое поражение по 350 выявленным целям ВСУ, в том числе 16 опорным пунктам, около 60 районам скопления живой силы и техники, более 100 позиций полевой артиллерии, авиацией нанесено свыше 40 ударов в районах Соловьево, Очеретино, Керамик, Бердычи», — сказал Савчук.
Кроме того, тяжелые огнеметные системы поразили три опорных пункта в районе Новобахмутовки и Семеновки. «Потери противника составили до 395 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, две бронированные машины, 16 автомобилей, два пункта управления беспилотной авиацией. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка “Акация”, противотанковая пушка МТ-12 “Рапира”, 120-мм миномет. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов и реактивный снаряд HIMARS», — добавил он.