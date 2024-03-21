Группировка войск «Центр» за сутки поразила 350 целей Вооруженных сил Украины

Кроме того, тяжелые огнеметные системы поразили три опорных пункта в районе Новобахмутовки и Семеновки. «Потери противника составили до 395 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, две бронированные машины, 16 автомобилей, два пункта управления беспилотной авиацией. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка “Акация”, противотанковая пушка МТ-12 “Рапира”, 120-мм миномет. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов и реактивный снаряд HIMARS», — добавил он.