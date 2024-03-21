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В Семее загорелся частный дом

В области Абай в г. Семей в 2-х квартирном частном жилом доме произошел пожар на площади 100 кв.м, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Источник: gov.kz

В 04−26 пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводов.

Задействованы 12 человек л/с и 3 ед.техники ДЧС.

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