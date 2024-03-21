В Семее загорелся частный дом

В 04−26 пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводов.
Задействованы 12 человек л/с и 3 ед.техники ДЧС.
В области Абай в г. Семей в 2-х квартирном частном жилом доме произошел пожар на площади 100 кв.м, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В 04−26 пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводов.
Задействованы 12 человек л/с и 3 ед.техники ДЧС.