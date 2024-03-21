Молодой иностранец пытался дать взятку в 1 тысячу рублей в аэропорту Иркутска

Покушение на мелкое взяточничество пресекли транспортные полицейские в аэропорту Иркутска. 18-летний иностранный гражданин, нарушивший закон о курении в общественном месте, предложил правоохранителям 1 тысячу рублей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЛУ МВД России на транспорте.
При проверке документов стражи магистралей выяснили, что молодой человек также нарушил режим пребывания (проживания) в РФ. Иностранца привлекли к административной ответственности, также в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество. Санкция статьи предусматривает до 1 года лишения свободы.