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Молодой иностранец пытался дать взятку в 1 тысячу рублей в аэропорту Иркутска

Выяснилось, что 18-летний парень также нарушил режим пребывания в стране.

Источник: IrkutskMedia.ru

Покушение на мелкое взяточничество пресекли транспортные полицейские в аэропорту Иркутска. 18-летний иностранный гражданин, нарушивший закон о курении в общественном месте, предложил правоохранителям 1 тысячу рублей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЛУ МВД России на транспорте.

При проверке документов стражи магистралей выяснили, что молодой человек также нарушил режим пребывания (проживания) в РФ. Иностранца привлекли к административной ответственности, также в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество. Санкция статьи предусматривает до 1 года лишения свободы.