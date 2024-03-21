Водитель иномарки сбила внезапно выбежавшего на дорогу ребенка в Черемховском районе

Госавтоинспекция обращается к родителям, у которых есть несовершеннолетние дети. Сделайте все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! Постарайтесь найти время и побеседовать со своими детьми на тему безопасности дорожного движения, и обязательно будьте хорошим примером для них.