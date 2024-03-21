Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель иномарки сбила внезапно выбежавшего на дорогу ребенка в Черемховском районе

5-летнего мальчика с травмами доставили в больницу.

Источник: ГУ МВД

Авария произошла в одном из сел Черемховского района накануне, 20 марта. 51-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Ipsum сбила внезапно выбежавшего на проезжую часть пешехода. В результате ДТП 5-летний мальчик с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.

Сотрудники ГИБДД выясняют все условия и причины ДТП.

Госавтоинспекция обращается к родителям, у которых есть несовершеннолетние дети. Сделайте все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! Постарайтесь найти время и побеседовать со своими детьми на тему безопасности дорожного движения, и обязательно будьте хорошим примером для них.