Водитель иномарки сбила внезапно выбежавшего на дорогу ребенка в Черемховском районе

Авария произошла в одном из сел Черемховского района накануне, 20 марта. 51-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Ipsum сбила внезапно выбежавшего на проезжую часть пешехода. В результате ДТП 5-летний мальчик с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.
Сотрудники ГИБДД выясняют все условия и причины ДТП.
Госавтоинспекция обращается к родителям, у которых есть несовершеннолетние дети. Сделайте все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! Постарайтесь найти время и побеседовать со своими детьми на тему безопасности дорожного движения, и обязательно будьте хорошим примером для них.