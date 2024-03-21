В Хабаровске осудили десять человек за помощь террористам

«За совершение преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ, приговорами 1-го Восточного окружного военного суда пять иностранцев признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы от 8 до 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима, из которых первые 3 года они проведут в тюрьме. Приговорами Центрального районного суда Хабаровска лица, не сообщившие сведения о противоправной деятельности своих соотечественников, признаны виновными по статье 205.6 УК РФ, им назначено наказание в виде штрафов в размере от 11 до 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении УФСБ.