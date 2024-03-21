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В Приморье коронавирусом заразились 342 человека

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Приморье уменьшилась на 2,5%

Источник: Комсомольская правда

В управлении Роспотребнадзора по Приморью рассказали, что на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалась ниже уровня эпидемического порога на 2,5%. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

«Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, преимущественно за счет риновируса, РС-вируса, сезонного коронавируса, что составило 50% от положительных находок», — рассказали в ведомстве.

В крае продолжают формироваться множественные очаги гриппа и ОРВИ, поэтому эксперты рекомендуют соблюдать меры профилактики.

Что касается уровня заболеваемости COVID-19, то коронавирусом заразились 342 человека. Приморцам советуют использовать медицинские маски в местах скопления людей, вести здоровый образ жизни, соблюдать правила личной гигиены. Особенно это касается тех, кто относится к группе риска.

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