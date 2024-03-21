Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае мужчина из ружья застрелил давнего обидчика

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Он трижды выстрелил из своего ружья в мужчину. Пострадавший погиб на месте.

Источник: Следственный комитет РФ

Накануне вечером в поселке Приморск Балахтинского района местный житель заметил старого знакомого, с которым ранее они не раз конфликтовали. Вспомнив былые обиды, мужчина решил удить односельчанина.

«Подозреваемый взял у себя дома, зарегистрированный в установленном порядке карабин “Вепрь”, проследовал за мужчиной и когда тот остановился и вышел из машины совершил в его сторону не менее трех выстрелов, причинив ему одно огнестрельное ранение в область живота. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

Стрелка быстро нашли и задержали в этом же поселке. Заведено уголовное дело за убийство. По статье 45-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.