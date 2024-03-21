В Красноярском крае мужчина из ружья застрелил давнего обидчика

«Подозреваемый взял у себя дома, зарегистрированный в установленном порядке карабин “Вепрь”, проследовал за мужчиной и когда тот остановился и вышел из машины совершил в его сторону не менее трех выстрелов, причинив ему одно огнестрельное ранение в область живота. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.