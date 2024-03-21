Стыдные деньги. Мошенники втянули в преступные схемы российскую молодежь

Однако эксперты сходятся во мнении, что для предотвращения преступлений в экономической сфере важна не столько жестокость наказания, сколько его неотвратимость. Проще говоря, дропов стало бы меньше, если бы они не сомневались, что их найдут и накажут. Но лучше бы они вообще никогда не становились на скользкую дорожку.