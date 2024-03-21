Стыдные деньги. Мошенники втянули в преступные схемы российскую молодежь

Теперь каждый третий участник таких операций — моложе 25 лет, а движет ими стремление заполучить «легкие деньги», рассказал в интервью aif.ru начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов.
Сергей Болотов, aif.ru: — Александр Михайлович, кто такие дропы и почему среди них стало много молодежи?
Александр Курьянов: — Дропами, дропперами или денежными мулами мошенники называют подставных лиц, которых используют в теневых схемах. Преступникам нужны их банковские карты, электронные кошельки и другие счета, чтобы проворачивать свои махинации. Это не только финансовое мошенничество.
Существуют также различные схемы ухода от налогообложения, обналичивания денежных средств, расчетов за наркотики и даже финансирования терроризма. Но конечная цель одна — преступники стремятся замести следы и обеспечить скрытность своей деятельности.
Молодые люди соглашаются помогать им в основном по материальным причинам. Но помимо желания заполучить «легкие деньги», как мне кажется, есть и психологические причины. Не зря говорят: дурной пример заразителен. Молодые люди подражают сомнительным типажам, недооценивают риски и некритически воспринимают информацию от вербовщиков.
— Есть и такие?
— Над вовлечением людей работает организованная преступность. Вербовщики используют приемы социальной инженерии и современные механизмы коммуникаций, в том числе применяя Интернет, каналы и чаты в мессенджерах. Появились даже особые «специалисты» в этой деятельности, так называемые дроповоды. Они обманом или обещаниями больших денег уговаривают людей выполнять грязную работу для мошенников разных мастей.
— Опасно ли помогать мошенникам?
— Да, таких людей выявляют и привлекают к ответственности. Ведется проработка предложений по выделению в уголовном кодексе «дропперства» как самостоятельного состава преступления. Сейчас привлечение дропов осуществляется в основном по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», где предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы.
Участие в преступных схемах в качестве «дропа» может повлечь ответственность, предусмотренную статьями 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса Российской Федерации. Причем практика привлечения к уголовной ответственности за предоставление своих идентификационных данных третьим лицам для незаконных финансовых операций расширяется.
Однако эксперты сходятся во мнении, что для предотвращения преступлений в экономической сфере важна не столько жестокость наказания, сколько его неотвратимость. Проще говоря, дропов стало бы меньше, если бы они не сомневались, что их найдут и накажут. Но лучше бы они вообще никогда не становились на скользкую дорожку.
— Как это сделать?
— Феномен дропов непростой, борьба с ним предполагает комплексный подход, начиная с разъяснительной работы с молодежью. Нужно объяснять на простых примерах, почему не стоит поддаваться на уловки злоумышленников. Росфинмониторинг, к слову, проводит уже четвертую Международную олимпиаду по финансовой безопасности.
В этом году планируется участие в Олимпиаде студентов и школьников из более чем 30 стран БРИКС, СНГ, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Служба приглашает выступить ведущих экспертов банковского сектора, специалистов по кибербезопасности, они участвуют в панельных дискуссиях, организуют мастер-классы в рамках финальной недели Олимпиады.
Также мы видим инициативы и со стороны бизнеса. Банки, к примеру, начали размещать на своих сайтах, в мобильных приложениях информацию по финансовой безопасности, и проводить разъяснительные мероприятия.
— Ведет ли Росфинмониторинг список лиц, уличенных в финансовом мошенничестве?
— Деятельность Росфинмониторинга базируется на обработке больших массивов данных, поэтому служба оперирует самыми различными сведениями. Основной источник информации — банки. Не секрет, что кредитные организации ведут различные стоп-листы по лицам, попавшим в поле зрения подразделений по противодействию мошенничеству и комплаенс-служб, а также отделов финансового мониторинга, которые занимаются антиотмывочной тематикой.
Банки применяют меры заградительного характера, например, отказывают в проведении операции, когда видят ее сомнительный характер или непрозрачность деятельности клиента. И по закону такая информация становится доступной всем участникам финансового рынка, в том числе и Росфиномониторингу.
— Какие последствия попадания в такие списки?
— У разных банков подходы к использованию такого рода сведений отличаются. Но вполне вероятна ситуация, когда, например, молодому человеку отказывают в ипотеке или автокредите из-за того, что когда-то он участвовал в подозрительных операциях. Даже если это было в другом банке.
Другими словами, даже если дроп избежит уголовного наказания, его дальнейшие отношения с кредитно-финансовой системой станут проблематичными. Поэтому молодым людям, особенно тем, у кого серьезные планы на жизнь, кто задумывается о своем будущем, надо миллион раз оценить ситуацию, прежде чем соглашаться на сомнительную «работу».