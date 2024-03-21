Спекулирует на травме ребенка, играет на чувствах людей: мошенница использует новую схему во Владивостоке

В конце концов дама уходит, ни денег, ни ее самой больше никто не видит, разве что, новые пострадавшие от такого вида мошенничества — отмечают в новых медиа. Комментаторы уточнили, что, судя по записям с камер видеонаблюдения, ходит по домам она, как на работу: с завидной регулярностью, но долго ни в одном не задерживается.