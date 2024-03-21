Спекулирует на травме ребенка, играет на чувствах людей: мошенница использует новую схему во Владивостоке

Очевидцы рассказали, что женщина ходит по домам на БАМе во Владивостоке, притворяется соседкой и просит вызвать ей такси, при этом филигранно подводя к одалживанию денег. После она заверяет, что все отдаст, и исчезает с радаров, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В новых медиа пишут, что в последний раз женщину видели на Шошина, 23. Она постучалась в дверь к людям, сказала, что снимает квартиру в этом доме. Якобы она обошла все этажи, чтобы попросить о помощи, но никто ей не открыл.
Очевидец утверждает, что женщина спрашивала про наличие у него прав. Якобы во дворе стоит ее машина, сесть за руль сама не может из-за плохого самочувствия. В социальных сетях подчеркнули, что марка машины при этом каждый раз меняется, и сталкивались с этой особой жильцы не в первый раз.
В конце концов дама уходит, ни денег, ни ее самой больше никто не видит, разве что, новые пострадавшие от такого вида мошенничества — отмечают в новых медиа. Комментаторы уточнили, что, судя по записям с камер видеонаблюдения, ходит по домам она, как на работу: с завидной регулярностью, но долго ни в одном не задерживается.
Люди просят предупредить своих родственников и знакомых, чтобы те были аккуратны и не пускали никого в квартиру.
Ранее «КП» писала о мошенниках, которые обворовали людей практически на миллион рублей.