В Приангарье вахтовик перевел лжеброкерам пять миллионов рублей

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, мужчину заинтересовало объявление в интернете, предлагавшее всем желающим пассивный заработок.
Со слов 43-летнего вахтовика, он заполнил онлайн-анкету и через некоторое время ему позвонила девушка, представившаяся помощницей трейдера. Она подробно рассказала ему — «будущему вкладчику» о видах финансовых продуктов и велела установить на смартфон приложение для торговли на фондовом рынке.
«Для убедительности звонившие совершили совместно с заявителем несколько постановочных сделок, благодаря которым “брокерский счет” увеличился в два раза. Ради получения большей прибыли он оформил в банках несколько кредитов и перевел деньги на указанные реквизиты. Таким образом, аферисты похитили у него свыше 5 миллионов рублей».