В Приангарье вахтовик перевел лжеброкерам пять миллионов рублей

Со слов 43-летнего вахтовика, он заполнил онлайн-анкету и через некоторое время ему позвонила девушка, представившаяся помощницей трейдера. Она подробно рассказала ему — «будущему вкладчику» о видах финансовых продуктов и велела установить на смартфон приложение для торговли на фондовом рынке.