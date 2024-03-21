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В Приангарье вахтовик перевел лжеброкерам пять миллионов рублей

Очередной жертвой лжеброкеров в Иркутской области стал вахтовик, приехавший на заработки из Нижегородской области. Он подарил им пять миллионов рублей, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Скриншот

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, мужчину заинтересовало объявление в интернете, предлагавшее всем желающим пассивный заработок.

Со слов 43-летнего вахтовика, он заполнил онлайн-анкету и через некоторое время ему позвонила девушка, представившаяся помощницей трейдера. Она подробно рассказала ему — «будущему вкладчику» о видах финансовых продуктов и велела установить на смартфон приложение для торговли на фондовом рынке.

«Для убедительности звонившие совершили совместно с заявителем несколько постановочных сделок, благодаря которым “брокерский счет” увеличился в два раза. Ради получения большей прибыли он оформил в банках несколько кредитов и перевел деньги на указанные реквизиты. Таким образом, аферисты похитили у него свыше 5 миллионов рублей».