В Новосибирске пресекли распространение особо крупной партии наркотиков

По данным следствия, двое граждан организовали перевалочную базу, где хранили и фасовали наркотические средства в целях дальнейшего сбыта. В арендованном частном доме в Мочище Новосибирской области были обнаружены подготовленные к сбыту свыше 1,5 килограмма мефедрона и 150 грамм кокаина, также из тайника в жилище изъято свыше 4 килограммов синтетических наркотиков в виде экстази и каннабиоидов растительного происхождения.