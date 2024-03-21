Что за взрыв в многоэтажке во Владивостоке, где пострадал подросток?

Вечером 20 марта в соцсетях Приморья появилась информация о взрыве и возгорании в доме № 25 по улице Часовитина во Владивостоке. Позже стало известно, что пострадал подросток возрастом около 15 лет. Всё, что известно о взрыве во Владивостоке, — в материале vl.aif.ru.
В прокуратуре Приморского края сообщили, что возгорание произошло возле лифта 12-го этажа из-за неосторожного обращения с огнеопасным предметом. В результате, по формулировке надзорного ведомства, разрушился оконный проём помещения общего пользования. Местные жители в соцсетях уточнили, что пострадал общий балкон.
На видео, которое опубликовали в Telegram-канале прокуратуры, видно обугленное пятно на стене подъезда. Также заметны следы крови на полу и кнопке вызова лифта.
Прокуратура Первомайского района Владивостока контролирует доследственную проверку из-за инцидента, которую начали следователи.
Региональный СКР возбудил уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Следователи проверяют версию, что подросток пострадал, приведя в действие некое взрывное устройство.
В Telegram-канале NewVLru со ссылкой на корреспондента писали, что на месте обнаружили предмет, похожий на спусковой механизм гранаты. Однако в прокуратуре и СУ СКР по региону изданию не смогли уточнить, что за устройство взорвалось, так как об этом рано говорить до результатов экспертизы.
Корреспонденту vl.aif.ru в пресс-службе краевого Минздрава рассказали, что пострадавшего подростка доставили в одну из больниц города в тяжёлом состоянии. Медикам удалось стабилизировать его, однако состояние остаётся тяжёлым.