Что за взрыв в многоэтажке во Владивостоке, где пострадал подросток?

В Telegram-канале NewVLru со ссылкой на корреспондента писали, что на месте обнаружили предмет, похожий на спусковой механизм гранаты. Однако в прокуратуре и СУ СКР по региону изданию не смогли уточнить, что за устройство взорвалось, так как об этом рано говорить до результатов экспертизы.