Четыре человека пострадали в жестком ДТП на ул. Стара-Загора в Самаре

Все случилось в 22:40. 19-летний водитель Lada Priora, который недавно получил права, двигался по ул. Стара-Загора со стороны проспекта Кирова в направлении ул. Воронежская. В районе дома № 163 он не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Toyota Corolla, которой управлял 23-летний молодой человек. От сильного удара автомобили превратились в груду металла.