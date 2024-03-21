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Четыре человека пострадали в жестком ДТП на ул. Стара-Загора в Самаре

В Самаре водитель Lada Priora, недавно получивший права, не справился с управлением и столкнулся с Toyota.

В Самаре вечером в среду, 20 марта 2024 года, произошло жесткое ДТП. Lada Priora столкнулась на ул. Стара-Загора с Toyota Corolla. В аварии пострадали четыре человека: один из них — подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 22:40. 19-летний водитель Lada Priora, который недавно получил права, двигался по ул. Стара-Загора со стороны проспекта Кирова в направлении ул. Воронежская. В районе дома № 163 он не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Toyota Corolla, которой управлял 23-летний молодой человек. От сильного удара автомобили превратились в груду металла.

В результате аварии водитель и 20-летняя пассажирка вазовской легковушки, а также 12-летний пассажир Toyota Corolla были госпитализированы. Парню, который находился за рулем иномарки, рекомендовали амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.