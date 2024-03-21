Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить гибель женщины от наледи в Прикамье

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить гибель женщины от падения глыбы льда в Пермском крае, сообщает Следственный комитет России.
Речь идёт о гибели молодой женщины в Березниках. Она погибла 18 марта, когда шла по улице Советский проспект. С крыши жилого дома № 10 упала наледь, обрушившись на девушку. Она скончалась на месте. После происшествия было возбуждено уголовное дело.
Как сообщил 20 марта СК РФ, руководителю СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования дела, а также о предварительно установленных обстоятельствах случившегося.
«Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», — уточнили в СК РФ.
Напомним, уголовное дело возбуждено по признакам преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). За уборку снега и наледи с крыши дома, возле которого погибла девушка, отвечает управляющая компания ООО «ЖПЭТ» (Жилищный производственно-эксплуатационный трест). После трагедии в офисе УК прошли обыски. У женщины, погибшей из-за падения глыбы льда, осталась дочь и брат-инвалид.