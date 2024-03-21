Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погибших в ДТП супругов похоронили в Волгоградской области

Муж и жена попали в аварию в Камышинском районе, у супругов остались взрослые дети.

20 марта в Котово прошли похороны семейной пары Ермаковых. Супруги ехали по трассе в Камышинском районе, когда 50-летний мужчина на «Форде Мондео» лоб в лоб врезался в их автомобиль.

От полученных травм 46-летняя женщина скончалась мгновенно. Ее мужа привезли в больницу, но медики не смогли его спасти.

Супругов похоронили 20 марта на кладбище в Старом Котово.

В Котово Ермаковых многие хорошо знали, Елена Ермакова была предпринимателем, она продавала мясо, а супруг помогал ей. У пары остались 26-летняя дочь и 20-летний сын. Родители ехали навестить дочь в Волгоград и попали в смертельное ДТП.