Погибших в ДТП супругов похоронили в Волгоградской области

В Котово Ермаковых многие хорошо знали, Елена Ермакова была предпринимателем, она продавала мясо, а супруг помогал ей. У пары остались 26-летняя дочь и 20-летний сын. Родители ехали навестить дочь в Волгоград и попали в смертельное ДТП.