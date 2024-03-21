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На Урале мужчина пытался пронести взрывчатку в здание суда

В Синарском районном суде Каменска-Уральского у посетителя изъята взрывчатка.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, мужчина пришел в суд для рассмотрения дела об административном нарушении в отношении него. С собой он принес черный пакет с личными вещами. При досмотре судебным приставом внутри был найден предмет, похожий на взрывчатую динамитную шашку кустарного производства.

Уральца немедленно задержали и передали сотрудникам полиции. Подозрительный предмет отдан на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в конце прошлого года житель уральского города Верхняя Пышма получил срок в колонии за попытку передать наркотики прямо в зале суда.