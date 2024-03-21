На Урале мужчина пытался пронести взрывчатку в здание суда

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, мужчина пришел в суд для рассмотрения дела об административном нарушении в отношении него. С собой он принес черный пакет с личными вещами. При досмотре судебным приставом внутри был найден предмет, похожий на взрывчатую динамитную шашку кустарного производства.