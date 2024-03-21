На СВО погиб отец трёх дочерей из Пермского края Илья Харин

Отец трёх дочерей Илья Харин из Пермского края погиб на СВО, сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.
Боец родился в деревне Москвина в ноябре 1993 года. После окончания средней школы поступил в Профессиональный лицей № 2.
Илья Харин служил по контракту и погиб при исполнении воинского долга. У мужчины остались жена и трое дочерей.
Администрация Кудымкарского округа выразила соболезнования семье Ильи Харина. Церемония прощания с бойцом состоится 21 марта в родной деревне.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о гибели гранатомётчика Антона Шамсиева из Пермского края. Дата прощания с военнослужащим ещё не объявлена.