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На СВО погиб отец трёх дочерей из Пермского края Илья Харин

Прощание состоится 21 марта.

Отец трёх дочерей Илья Харин из Пермского края погиб на СВО, сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.

Боец родился в деревне Москвина в ноябре 1993 года. После окончания средней школы поступил в Профессиональный лицей № 2.

Илья Харин служил по контракту и погиб при исполнении воинского долга. У мужчины остались жена и трое дочерей.

Администрация Кудымкарского округа выразила соболезнования семье Ильи Харина. Церемония прощания с бойцом состоится 21 марта в родной деревне.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о гибели гранатомётчика Антона Шамсиева из Пермского края. Дата прощания с военнослужащим ещё не объявлена.