В Новосибирске пропал 14-летний подросток с бежевым рюкзаком

В Новосибирске объявили о поисках 14-летнего Владислава Кузнецова из Дзержинского района. Ориентировка о нем опубликована в группе «Лиза Алерт НСО» в «ВКонтакте».
По данным волонтеров, 19 марта этого года юноша в неизвестном направлении. С собой у него был бежевый рюкзак.
Рост Владислава около 172 см, у него худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Он был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и белую шапку.
Всех, кто располагает информацией о подростке, просят позвонить по одному из бесплатных номеров: 112 или 8 800 700 54 52.
Напомним, в Новосибирске пропал 71-летний пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи.