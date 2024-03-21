Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске пропал 14-летний подросток с бежевым рюкзаком

Юноша исчез 19 марта.

Источник: Лиза Алерт

В Новосибирске объявили о поисках 14-летнего Владислава Кузнецова из Дзержинского района. Ориентировка о нем опубликована в группе «Лиза Алерт НСО» в «ВКонтакте».

По данным волонтеров, 19 марта этого года юноша в неизвестном направлении. С собой у него был бежевый рюкзак.

Рост Владислава около 172 см, у него худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Он был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и белую шапку.

Всех, кто располагает информацией о подростке, просят позвонить по одному из бесплатных номеров: 112 или 8 800 700 54 52.

Напомним, в Новосибирске пропал 71-летний пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи.