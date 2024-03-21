За вырубку деревьев в Наманганской области нарушитель заплатит более 70 миллионов сумов

Как сообщили в Минэкологии, вырубка деревьев произведена самими сотрудниками учреждения именно в ходе работ по благоустройству.
Гибель деревьев была обнаружена в Янги-Наманганском районе в ходе рейда управления экологии Наманганской области.
По факту вырубки в отношении руководителя организации составлен административный протокол по части 3 статьи 79 Административного кодекса и назначен штраф в размере 10 БРВ — 3, 4 миллиона сумов.
Ущерб, причиненный растительному миру оценен почти в 70 миллионов сумов.
Сообщается, что с нарушителя взыскан штраф и собранные документы о взыскании ущерба направлены в суд.