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За вырубку деревьев в Наманганской области нарушитель заплатит более 70 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. «Благоустроители» незаконно спилили 2 чинары и 1 каштан на территории детского отделения «Центра физиотерапии и пульмонологии» в Наманганской области, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщили в Минэкологии, вырубка деревьев произведена самими сотрудниками учреждения именно в ходе работ по благоустройству.

Гибель деревьев была обнаружена в Янги-Наманганском районе в ходе рейда управления экологии Наманганской области.

По факту вырубки в отношении руководителя организации составлен административный протокол по части 3 статьи 79 Административного кодекса и назначен штраф в размере 10 БРВ — 3, 4 миллиона сумов.

Ущерб, причиненный растительному миру оценен почти в 70 миллионов сумов.

Сообщается, что с нарушителя взыскан штраф и собранные документы о взыскании ущерба направлены в суд.

экология
штрафы