Появилось видео задержания в Перми начальника колонии № 29

По версии следствия, руководитель ИК-29 Ассанов в период с 1 сентября 2022 года по 19 марта текущего года получал лично и через посредника деньги от одного из предпринимателей. Общая сумма взятки превысила 1 млн рублей. Деньги предназначались «за совершение действий, входящих его в служебные полномочия, и которому в силу должностного положения мог способствовать».