Появилось видео задержания в Перми начальника колонии № 29

Следственный комитет опубликовал видео задержания начальника пермской исправительной колонии № 29 Дмитрия Ассанова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. О задержании стало известно во вторник, 19 марта.
По версии следствия, руководитель ИК-29 Ассанов в период с 1 сентября 2022 года по 19 марта текущего года получал лично и через посредника деньги от одного из предпринимателей. Общая сумма взятки превысила 1 млн рублей. Деньги предназначались «за совершение действий, входящих его в служебные полномочия, и которому в силу должностного положения мог способствовать».
В отношении Ассанова следователи возбудили уголовное дело, он был задержан. В помещении колонии прошел обыск. Вчера, 20 марта, в Мотовилихинском районном суде ему избирали меру пресечения. По ходатайству следствия суд отправил обвиняемого в СИЗО до 19 мая.