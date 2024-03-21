Мужчины «неславянской внешности» избили школьника в Нижнем Тагиле

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Нижнем Тагиле мужчины неславянской внешности в ходе возникшего конфликта причинили подростку ряд телесных повреждений, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь», — сообщили в Следственном комитете РФ.