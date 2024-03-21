Мужчины «неславянской внешности» избили школьника в Нижнем Тагиле

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Нижнем Тагиле мужчины неславянской внешности в ходе возникшего конфликта причинили подростку ряд телесных повреждений, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь», — сообщили в Следственном комитете РФ.
Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко предоставить доклад по данному делу.
Паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» описал подробности происшествия. Избиение произошло 17 марта возле дома № 18 на улице Балакинская. Поводом к противоправным действиям, по данным издания, стал отказ подростка закурить. После этого его начали избивать.
«Один из нападавших целенаправленно бил лбом ему по носу!» — сообщила мама пострадавшего.
Подростка доставили в хирургическое отделение детской больницы. У него диагностировали сломанный нос и сотрясение головного мозга.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).
Правоохранительные органы задержали 26-летнего и 21-летнего местных жителей. Пострадавший их опознал. Первый привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Второй осужден за совершение грабежа и мошенничества.
Оба отрицают свою вину, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
«МК-Урал» ранее писал, что 29 декабря 2023 года около школы на Гвардейской в Нижнем Тагиле избили мальчика и девочку, причинив тяжкий вред здоровью девочки.