Женщину, платившую чужой картой, ищут в Иркутске

В полицию обратился иркутянин, который заявил, что потерял свою банковскую карту, а вскоре ему стали приходить уведомления о покупках, которые он не совершал. Оперативники побывали в магазинах, где проходили транзакции по карте заявителя, изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что карта могла оказаться у женщины, изображённой на фото. Она приобрела алкоголь и продукты питания.