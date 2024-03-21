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Женщину, платившую чужой картой, ищут в Иркутске

В Иркутске ищут женщину, которая, предположительно, оплачивала свои покупки чужой банковской картой.

Источник: ГУ МВД

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию обратился иркутянин, который заявил, что потерял свою банковскую карту, а вскоре ему стали приходить уведомления о покупках, которые он не совершал. Оперативники побывали в магазинах, где проходили транзакции по карте заявителя, изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что карта могла оказаться у женщины, изображённой на фото. Она приобрела алкоголь и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело. Тех, кто узнал женщину на фото, просят позвонить по телефонам: 8 (3952) 35−01−01, 8−999−686−20−20 или 02 (102 — с мобильного). Гражданку просят добровольно явиться в полицию для дачи пояснений по делу.