Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, по факту публикации проведут проверку. Предварительно известно, что пострадавший — пожилой человек. Инцидент случился по улице Ленина в районе дома № 39. Горожанина доставили в больницу с диагнозом ушиб головного мозга. По итогам проверки дадут оценку деятельности должностных лиц организации, ответственной за своевременную очистку крыши от снега и наледи. Если будут основания, примут меры прокурорского реагирования.
На жителя Комсомольска-на-Амуре с крыши упал лед
В интернете появилась информация о происшествии в Комсомольске-на-Амуре — на мужчину с крыши административного здания упал лед.