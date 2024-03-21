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На жителя Комсомольска-на-Амуре с крыши упал лед

В интернете появилась информация о происшествии в Комсомольске-на-Амуре — на мужчину с крыши административного здания упал лед.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, по факту публикации проведут проверку. Предварительно известно, что пострадавший — пожилой человек. Инцидент случился по улице Ленина в районе дома № 39. Горожанина доставили в больницу с диагнозом ушиб головного мозга. По итогам проверки дадут оценку деятельности должностных лиц организации, ответственной за своевременную очистку крыши от снега и наледи. Если будут основания, примут меры прокурорского реагирования.

Прокуратура