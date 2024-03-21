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В Чунском районе двое подростков похищали вещи из машин

Двоих подростков задержали в Чунском районе по подозрению в похищении вещей из машин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Несколько автовладельцев обратились в полицию с заявлениями на хищение из машин. У людей пропадали наборы инструментов, видеорегистраторы, магнитолы, мелкая техника, наборы ключей и даже документы на машину. Личности подозреваемых удалось установить в короткие сроки — ими оказались двое несовершеннолетних. Всё похищенное нашли в заброшенном вагоне, куда подростки складывали вещи, чтобы потом всё оптом продать.

Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались, на учёте не состоят. Они признались в совершении преступлений.

Возбуждено несколько уголовных дел.