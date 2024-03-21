В Чунском районе двое подростков похищали вещи из машин

Несколько автовладельцев обратились в полицию с заявлениями на хищение из машин. У людей пропадали наборы инструментов, видеорегистраторы, магнитолы, мелкая техника, наборы ключей и даже документы на машину. Личности подозреваемых удалось установить в короткие сроки — ими оказались двое несовершеннолетних. Всё похищенное нашли в заброшенном вагоне, куда подростки складывали вещи, чтобы потом всё оптом продать.
Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались, на учёте не состоят. Они признались в совершении преступлений.
Возбуждено несколько уголовных дел.