В Новосибирске женщину приговорили к году условно за нападение на приставов в суде

Уголовное дело против Анастасии Зиминой возбудили по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Поводом к этому послужил «дебош», который устроила женщина в помещении одного из судебных участков мировых судей Ленинского района, когда 29 августа 2023 года пришла подавать заявление на развод.
Из материалов дела следует, что Зимина пришла в суд, будучи нетрезвой, шумела и нецензурно ругалась. К ней подошли двое сотрудников УФССП и потребовали покинуть здание. Женщине это не понравилось, она левой рукой вцепилась в форму одного из приставов, а правой дважды ударила его кулаком в грудь и плечо. Тут же досталось и второму сотруднику: он «получил» пощечину.
Подсудимая вину признала. Сказала, что была расстроена из-за предстоящего развода, находилась в состояния эмоционального возбуждения, поэтому плохо помнит произошедшие события. При этом отрицала, что была пьяна.
— Ленинским районным судом г. Новосибирска от 18.03.2024 Зимина А. А. признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание один год условно с таким же испытательным сроком, — пояснили в суде.
Приговор в силу не вступил, у сторон есть 15 дней на его обжалование.
Евгений БУЛГАКОВ.