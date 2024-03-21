В Новосибирске женщину приговорили к году условно за нападение на приставов в суде

Из материалов дела следует, что Зимина пришла в суд, будучи нетрезвой, шумела и нецензурно ругалась. К ней подошли двое сотрудников УФССП и потребовали покинуть здание. Женщине это не понравилось, она левой рукой вцепилась в форму одного из приставов, а правой дважды ударила его кулаком в грудь и плечо. Тут же досталось и второму сотруднику: он «получил» пощечину.