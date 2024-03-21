В Крыму нашли и уничтожили восемь боеприпасов

В среду, 20 марта, в четырех муниципалитетах Крыма уничтожили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Так, в селе Перекоп в Армянске нашли гранату Ф-1. В Красноперекопском районе нашли 76-миллиметровый снаряд и четыре минометные мины калибром 50 миллиметров. В Керчи и Феодосии нашли по одной 82-миллиметровой мине. Все эти предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.
— Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — говорится в сообщении.
Всего к операции привлекли 11 человек и четыре единицы техники.