В Крыму нашли и уничтожили восемь боеприпасов

Так, в селе Перекоп в Армянске нашли гранату Ф-1. В Красноперекопском районе нашли 76-миллиметровый снаряд и четыре минометные мины калибром 50 миллиметров. В Керчи и Феодосии нашли по одной 82-миллиметровой мине. Все эти предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.