Крыша трамвая вспыхнула на Дальневосточном проспекте

Напомним, накануне ночью пожар также произошел в двухкомнатной квартире в многоэтажном доме на проспекте Наставников. На опубликованных горожанами в соцсети кадрах было видно, как огонь полыхал из одного окна. Потушить возгорание удалось за 30 минут. К счастью, в ЧП никто не пострадал.