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Крыша трамвая вспыхнула на Дальневосточном проспекте

В Невском районе произошло ЧП с участием общественного транспорта.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Утром 21 марта на пульт петербургских спасателей поступил звонок. На том конце провода рассказали, что на Дальневосточном проспекте у дома № 35 загорелся трамвай. На место выехали специалисты. О подробностях сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

— В трамвае горела крыша на площади трех квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, — уточнили огнеборцы.

Пожар удалось потушить силами 10 спасателей с привлечением двух машин.

Очевидцы происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте» видео случившегося. На кадрах видно, как крышу общественного транспорта охватил огонь, а черный дым распространился по магистрали.

В городском комитете по транспорту SPB.KP.RU рассказали, что после происшествия трамвайное движение восстановлено.

— Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, будет работать специальная комиссия, — отметили чиновники.

Напомним, накануне ночью пожар также произошел в двухкомнатной квартире в многоэтажном доме на проспекте Наставников. На опубликованных горожанами в соцсети кадрах было видно, как огонь полыхал из одного окна. Потушить возгорание удалось за 30 минут. К счастью, в ЧП никто не пострадал.

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