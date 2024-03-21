Салют запустили в воронежском ЖК, где упала с 16 этажа и погибла девушка

Утром среды, 20 марта, стало известно, что в ЖК «Озерки» на улице Шидловского, 26 из окна многоэтажки выпала девушка. Бригада скорой помощи доставила ее в БСМП № 10, врачи оказывали пострадавшей всю необходимую помощь, однако она скончалась — травмы оказались несовместимы с жизнью.