Салют запустили в воронежском ЖК, где упала с 16 этажа и погибла девушка

Воронежский ЖК «Озерки», где в ночь на среду, 20 марта, из окна 16 этажа дома выпала девушка, вечером среды вновь оказался героем социальных сетей. Здесь запустили салюты прямо возле окон жилых домов. Фото и видео опубликовали очевидцы.
— Это было максимально близко, что даже балкон страшно было открывать, — рассказали местные жители.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в ЖК «Новое Отрадное» неизвестные запустили фейерверки прямо под окнами многоэтажки около полуночи.
Утром среды, 20 марта, стало известно, что в ЖК «Озерки» на улице Шидловского, 26 из окна многоэтажки выпала девушка. Бригада скорой помощи доставила ее в БСМП № 10, врачи оказывали пострадавшей всю необходимую помощь, однако она скончалась — травмы оказались несовместимы с жизнью.