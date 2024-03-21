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Под Воронежем сгорели дача и жилой дом

Вечером 20 марта под Воронежем сгорели крыши дачи в селе Рыкань Новоусманского района и дома в селе Ендовище Семилукского района.

Два крупных пожара случились вечером в среду, 20 марта. В 19.17 в дежурную часть МЧС сообщили о том, что загорелся жилой дом в селе Ендовище Семилукского района на улице Свободы. Пожар удалось потушить в 19.30. К тому времени в доме 10×7 метров огонь уничтожил крышу. Рухнул потолок на площади 6 квадратных метров. Также сгорела пристройка 3×7м.

А в 23.19 после звонка специалисты МЧС помчались на пожар на даче в селе Рыкань Новоусманского района на улице Зеленой. Огонь потушили в 23.47. В дачном доме 10×8 метров рухнула крыша. Кроме того, внутренние помещения повреждены пламенем по всей площади.

На обоих пожарах, по оперативным данным обошлось без пострадавших.

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