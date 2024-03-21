Под Воронежем сгорели дача и жилой дом

Два крупных пожара случились вечером в среду, 20 марта. В 19.17 в дежурную часть МЧС сообщили о том, что загорелся жилой дом в селе Ендовище Семилукского района на улице Свободы. Пожар удалось потушить в 19.30. К тому времени в доме 10×7 метров огонь уничтожил крышу. Рухнул потолок на площади 6 квадратных метров. Также сгорела пристройка 3×7м.