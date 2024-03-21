«Разорвало челюсть и руку, зашивали бок»: что известно о подростке, случайно взорвавшем гранату в многоэтажке во Владивостоке

Ночью 20 марта во Владивостоке случилось ЧП. В подъезде одного из домов прогремел взрыв, напугавший многих жильцов. Пострадал подросток, которого до сих пор спасают врачи. Предварительно, именно по его вине снаряд и взорвался. Но оказалось, что в момент ЧП юноша был не один. «Комсомольская правда — Владивосток» публикует все, что известно.
Взрыв гранаты в доме на Часовитина, 25
Ночью в социальных сетях владивостокцы подняли панику. Люди рассказывали, что слышали громкий хлопок в доме на Часовитина, 25, а затем из окна подъезда на 12 этаже здания начало полыхать пламя. Оказалось, что произошел взрыв, который был слышен даже на улице:
«Стоял на районе, слышал, что-то взорвалось. Аж раму выбило. Жильцы с нижнего этажа сильно испугались», — поделился один из очевидцев.
Что именно взорвалось, на тот момент не было известно. Позже источник из правоохранительных органов рассказал корреспонденту «Комсомолки», что на месте ЧП обнаружены следы осколочных элементов и частей взрывателя гранаты. Причастность подростка ко взрыву тоже оказалась правдой. Источник редакции также рассказал, что юноше 16 лет.
Версия знакомых
«Комсомолка» публикует комментарии жителей, которые оказались близки к ситуации.
«У меня одноклассник с ним дружит, он все рассказывает про этот случай. Они в одном доме живут. Их вообще было трое», — рассказывает Марина.
Подросток, судя по словам жильцов, нашел гранату в лесу. 20 марта он был в подъезде дома со своими друзьями, какое-то время, рассказывает девушка, школьник крутил снаряд в руке. Внезапно чека оторвалась:
«Он этого не понял, а его друзья заметили и убежали, ничего ему не сказав. Он не успел гранату из руки выкинуть. Там просто минус челюсть и рука, еще бок зашивали. Представьте просто, как плохо его семье. Одноклассник проходил мимо того дома, слышал женский крик. Оказалось, кричала мама подростка, когда узнала про всю ситуацию».
Другая девушка, Елизавета, утверждает, что вместе с пострадавшим был лишь один друг. Но сути это не меняет — подростка не предупредили, что оторвалась чека, и бросили его.
«Мама его сейчас в шоковом состоянии»; «Мальчишки решили поиграть со смертью, плохая идея была», — пишут приморцы в социальных сетях.
В прокуратуре отметили, что пострадал лишь один человек. Другие детали установит следствие.
Хвастался одноклассникам?
В СМИ и соцсетях также активно распространяется информация о том, что подросток приносил гранату в школу, показывал ее другим ученикам. Корреспондент «Комсомолки» обратился к директору учреждения, которая опровергла слухи:
«Сейчас много чего говорят», — заявила женщина. От дальнейших комментариев она отказалась.
Что известно о пострадавшем мальчике
Как рассказали корреспонденту, ребенка доставили в одну из городских больниц в тяжелом состоянии:
«Врачам удалось стабилизировать состояние, но на этот час оно остается тяжелым», — пояснил представитель минздрава региона.
Уголовное дело и проверки
После случившегося, прокуратура Первомайского района организовала проверку, а следственный комитет по краю завел уголовное дело по статье 225 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
«Все проверки проводятся, в том числе запланирован визит в школу», — прокомментировала корреспонденту уполномоченный по правам ребенка Ольга Романова.
Редакция продолжит следить за развитием событий. Также напомним, что похожий случай происходил в Арсеньеве. В жилом доме также взорвалась граната, а один из очевидцев рассказал, как все было. Редакция направила еще несколько запросов в правоохранительные органы. Информация о том, кто был со школьником в момент ЧП, выясняется.