«Разорвало челюсть и руку, зашивали бок»: что известно о подростке, случайно взорвавшем гранату в многоэтажке во Владивостоке

«Он этого не понял, а его друзья заметили и убежали, ничего ему не сказав. Он не успел гранату из руки выкинуть. Там просто минус челюсть и рука, еще бок зашивали. Представьте просто, как плохо его семье. Одноклассник проходил мимо того дома, слышал женский крик. Оказалось, кричала мама подростка, когда узнала про всю ситуацию».