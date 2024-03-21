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В Могилеве задержан оптовый закладчик психотропов

21 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержан оптовый закладчик психотропов, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Злоумышленником оказался ранее судимый 26-летний мужчина, который с января работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. В съемных квартирах он фасовал товар на мелкие дозы и впоследствии делал закладки в Могилевской и Витебской областях.

В тайниках на территории Могилева у него обнаружено и изъято около 0,5 кг особо опасных психотропных веществ альфа-PVP и 4-СМС.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной преступной группы. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.