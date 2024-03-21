Мошенники в Хабаровском крае предлагают обналичить маткапитал

Мошенники используют все средства, чтобы обмануть своих доверчивых жертв. Одна из схем связана с появлением в интернете на сомнительных сайтах и в социальных сетях рекламных объявлений, которые предлагают так называемую «юридическую помощь и сопровождение» в покупке жилья. А затем и в «обналичивании» материнского капитала, а также оформлении доверенности на распоряжение его средствами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Владельцам сертификата предлагаются, на первый взгляд, надежные способы получить деньги на руки. Но такие манипуляции всегда выявляют правоохранительные органы, предупреждает Отделение Социального фонда по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следует помнить, что использование материнского капитала в целях, не предусмотренных законом, а также попытка его обналичивания, могут повлечь за собой уголовную ответственность, так как квалифицируются, как мошенничество в особо крупных размерах..

Втянутые в мошенничество владельцы материнского капитала, лишаются не только денег, но и сами могут стать фигурантами уголовного дела как соучастники. Другая противоправная схема связана с неисполнением владельцем материнского капитала обязанности по выделению долей всем членам семьи в квартире или доме, которые приобретаются на эти средства. Продажа такой квартиры может быть оспорена, после чего владелец сертификата будет обязан вернуть средства материнского капитала в СФР.