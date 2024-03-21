Мошенники в Хабаровском крае предлагают обналичить маткапитал

Мошенники используют все средства, чтобы обмануть своих доверчивых жертв. Одна из схем связана с появлением в интернете на сомнительных сайтах и в социальных сетях рекламных объявлений, которые предлагают так называемую «юридическую помощь и сопровождение» в покупке жилья. А затем и в «обналичивании» материнского капитала, а также оформлении доверенности на распоряжение его средствами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Владельцам сертификата предлагаются, на первый взгляд, надежные способы получить деньги на руки. Но такие манипуляции всегда выявляют правоохранительные органы, предупреждает Отделение Социального фонда по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следует помнить, что использование материнского капитала в целях, не предусмотренных законом, а также попытка его обналичивания, могут повлечь за собой уголовную ответственность, так как квалифицируются, как мошенничество в особо крупных размерах..
Напомним, что материнский капитал, а в Хабаровском крае и ЕАО им владеют более 130 тысяч семей, можно использовать на улучшение жилищных условий, образование любого ребенка в семье, формирование накопительной пенсии матери или одинокого отца, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты для семей с невысокими доходами.