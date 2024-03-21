Очевидцы сняли на видео горящий частный дом в Сочи

В Сочи на улице Чекменева 21 марта около 07:00 в одном из частных домов вспыхнул пожар. Видеозапись с места происшествия была опубликована в социальных сетях очевидцами. На записи видно сильное пламя над крышей двухэтажного дома.



Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 7:04. Прибыв на место через 10 минут, пожарные установили, что горит двухэтажный жилой многоквартирный дом. Огонь охватил 50 квадратных метров. Пострадавших и эвакуированных нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.